В Самаре школа № 162 начнет учебный год позже

Школа имени Гагарина не откроет свои двери 1 сентября / Фото: vk.com/school162samara Фото: vk.com

В Самаре, как и по всей стране, на следующей неделе стартует новый учебный год. Двери для школьников вновь откроют более 380 школ, однако одна из них еще не готова принять учеников. Речь идет о школе № 162 имени Юрия Гагарина, которая находится на улице Елизарова. Там все еще идет капитальный ремонт.

- В здании более чем на 85% готовы второй и третий этажи, заменены инженерные коммуникации и система электроснабжения. Сейчас рабочие занимаются внутренними отделочными работами и обновлением фасада. Также классы оснащают новой мебелью, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам главы департамента образования Самары Елены Чернеги, здание должны были привести в порядок к новому учебному году, однако из-за подрядчика, который выполнил некоторые работы некачественно, сделать все к 1 сентября не удалось. Подрядная организация обещает все закончить и вывезти мусор к 10 сентября. До этого времени ученики школы будут ходить в другие учебные заведения. Для них подготовили классы в школе № 96 и в гимназии № 133.