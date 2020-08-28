Самара вновь лидирует по числу заболевших COVID-19 за сутки

За последние сутки в областной столице выявили сразу 39 человек с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области нашли больше всего зараженных в пятницу, 28 августа. Напомним, что за последние сутки в регионе выявили 75 новых заболевших. Лидером по числу инфицированных вновь оказалась Самара — здесь диагноз «коронавирус» подтвердился у 39 человек.

- По пять новых больных выявили в Кинеле и Новокуйбышевске, по четыре - Кинельском и Кошкинском районах. В Тольятти коронавирус нашли у трех человек. По двое заболели Безенчукском, Большечерниговском, Красноармейском и Нефтегорском районах. По одному — в Октябрьске, Алексеевском, Богатовском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Похвистневском и Сергиевском районах, - сообщили в оперштабе региона.

Большую часть заболевших — 48 человек — нашли среди тех, кому ранее диагностировали внебольничную пневмонию или ОРВИ, 13 человек контактировали с зараженными, еще 14 человек узнали о том, что они больны COVID-19, только при профосмотре. До этого у них никаких проявлений болезни не было.

Сейчас общее число зараженных в Самарской области составляет 8275 человек, выздоровели 6745 пациентов. 124 человека, к сожалению, не смогли побороть инфекцию.