В Самаре рабочие спиливают деревья на Вертолетной площадке

"Вертолетка" преобразится в 2021 году / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают работы по обновлению Вертолетной площадки в Красноглинском районе. Сейчас там в рамках программы «СОдействие» идет первый этап реконструкции.

- На данный момент на «Вертолетке» выполняются работы по валке и опиловке деревьев, демонтажу подпорных стенок, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Скоро на площадке начнется установка опор и светильников. Также рабочие приступят к укладке тротуарной плитки и обустройству ступеней. Сегодня, 28 августа, там побывала глава города Елена Лапушкина и оценила ход работ. Отметим, что Вертолетная площадка предстанет перед горожанами и гостями Самары в обновленном виде в 2021 году.