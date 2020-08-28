В Самаре будут судить продавца с 32 килограммами ртути

В Самаре мужчина пытался за миллион продать ртуть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд отдали дело мужчины, который попал в руки сотрудников ФСБ с 32 килограммами ртути. Как выяснили следователи, дело развивалось следующим образом. Гражданин в январе 2020 года купил ядовитое вещество. Затем он решил заработать и перепродать его. За 32 кило металлической ртути он запросил миллион рублей. Покупатель нашелся, но не такой, как мечтал продавец.

На сделку пришел оперативник пол прикрытием и после того, как товарно-денежный обмен состоялся, мужчину задержали сотрудники ФСБ. Ядовитое вещество изъяли из незаконного оборота. Как известно, с продавцом был еще один человек, его личность следствие не установило. Уголовное дело в отношение него выделено в отдельное поизводство.

Расследование же дела относительно продавца уже завершилось. Его передают в Кировский районный суд для рассмотрения.