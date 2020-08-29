На прудах в Ботаническом саду Самары появится обзорная площадка

В Ботаническом саду разрешат подходить к прудам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году самарский Ботанический сад ждет косметический ремонт. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал проректор Самарского университета Андрей Прокофьев.

По его словам, основное обновление коснется двух прудов.

- Согласно правилам сходить с дорожек нельзя, но в Ботаническом саду есть два чудесных озера и конечно, к ним люди подходят. В этом году мы планируем сделать к ним цивилизованные подходы, лестницы, обзорную площадку, оградить ее перилами. До зим мы должны это сделать, - сказал Андрей Прокофьев.

В планах университета и руководства Ботанического сада привести в порядок и местную оранжерею.

- Мы отремонтируем ее снаружи, приведем в порядок стены, а еще подлатаем кровлю в административном здании, - поделилась планами директор Ботанического сада Светлана Розно. - Также надеемся, что когда-нибудь мы построим в Ботаническом саду красивую беседку. Пока это наша мечта.