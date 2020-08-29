Стало известно, от каких вирусов защитит самарцев новая вакцина

Вакцина этого года будет содержать абсолютно новые компоненты
Вакцина от гриппа, которую в скором времени доставят в Самарскую область, будет содержать абсолютно новые компоненты. Об этом в интервью ГТРК «Самара» рассказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.
По ее словам, в этом году врачи готовятся к полной смене штаммов вируса, появляющихся на территории Самарской области и всей страны.
- Мы ожидаем циркуляцию гриппа H1N1 2009, H3N2 и вирусы группы B/Victoria и в рамках трехвалентной вакцины, которая должна прийти в область они будут включены», - рассказала главный санитарный врач региона.
Светлана Архипова уточнила, что в составе прошлогодней вакцины этих компонентов не было.
Новая вакцина от гриппа должна поступить в Самарскую область в ближайшие дни. Сразу как только это произойдет в регионе начнется прививочная кампания.