Помощник президента России Владимир Мединский открыл в Самаре Аллею маршаллов

На площади савы появились 8 бронзовых бюстов маршаллов СССР Фото: sova.info

В субботу, 29 августа, в честь 75-летия Великой Победы в Самаре открыли Аллею маршаллов. Мероприятия лично посетил Помощник Президента страны, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Также на церемонии лично присутствовали внуки и правнуки маршалов Советского Союза Василевского и Соколовского.

Новая аллея появилась в Самаре по инициативе общественных объединений. Ее поддержал глава региона Дмитрий Азаров.

Создание мемориального комплекса на площади Славы в Самаре началось в 2020 году. Теперь ее украшают бронзовые бюсты 8 маршалов Советского Союза — Александра Василевского, Родиона Малиновского, Кирилла Мерецкова, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Андрея Ерёменко, Климента Ворошилова и Матвея Захарова. Скульптор изобразил их такими, какими они были в 1945 году.

Владимир Мединский отметил символизм открытия этой аллеи в год 75-летия Победы и поблагодарил за это администрацию области и лично губернатора Дмитрия Азарова.

В рамках торжественного открытия Аллеи гости возложили цветы и почтили память всех героев Великой Отечественной войны минутой молчания.