Пациенты в шоке: погиб главный врач Октябрьской ЦГБ

Сергей Романов 30 лет проработал в медицине. Фото: соцсети

В Октябрьске трагически погиб главный врач Центральной городской больницы Сергей Романов. Об этом сообщили в мэрии города.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Сергея Анатольевича, - пишут представители мэрии Октябрьска.

Подробности трагического происшествия сейчас уточняются. Пациенты Сергея Романова в шоке – в социальных сетях люди тепло отзываются о профессионализме и человеческих качествах медика, и вспоминают, что буквально накануне были у него на приеме.

Сергей Романов закончил Рязанский медицинский институт (специальность «лечебное дело»). Проработал в системе здравоохранения 30 лет, трудился хирургом в больницах Рязани, Пензы, Тольятти, Димитровграда. С августа 2019 года возглавил центральную городскую больницу Октябрьска.