В Запанском ночью вспыхнула машина такси

Пожар испугал местных жителей. Фото: скриншот видео

В Самаре в поселке Запанской ночью с субботы на воскресенье вспыхнула машина. По свидетельствам очевидцев, это был автомобиль такси. ЧП произошло на улице 128-й километр.

- Таксист ехал за клиентом, остановился, хотел сдать назад, машина задымилась и началось возгорание, - делятся впечатлениями очевидцы происшествия в соцсетях. - Люди испугались, что огонь перейдет на забор.

К счастью, пожарные среагировали вовремя. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарскаой области, сигнал о возгорании поступил в 01.05. На место пожара тут же выехали два пожарных расчета- восемь человек.

- Горел автомобиль «Лада Приора», - сообщили в МЧС. – В 01.17 возгорание было локализовано, а в 01.20 – полностью ликвидировано.