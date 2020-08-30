Девочка-подросток умерла в машине, улетевшей в подсолнухи в Сергиевском районе

Иномарка перевернулась на крышу прямо в подсолнухи

В Сергиевском районе Самарской области утром 30 августа произошло страшное ДТП. Автомобиль Рено Сандеро ехал в сторону Самары по направлению из Уфы. В какой-то момент водитель машины не справился с управлением, потерял контакт с машиной. В результате ее повело в сторону и Рено улетело в кювет, опрокинувшись на крышу прямо в поле подсолнухов.

В машине в момент аварии находилось четыре человека. Одна из пассажиров - 14-летняя девушка-подросток скончалась на месте аварии до того, как приехали медики. Также кроме водителя в машине находилсь 35-летняя женщина и мальчик 13 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести, им понадобилась помощь медиков. Пострадавших отправили в больницу.

Прибывшие на место полицейские оградили участок, где произошло ДТП, обеспечили безопасный проезд для других автомобилей, рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области. Сейчас проводится расследование обстоятельств ДТП, а после будет принято процессуальное решение.