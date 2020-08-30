Коронавирус в Самаре убил еще одну женщину с больным сердцем

Жертв коронавируса все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирус убил еще одну женщину с больным сердцем. Об этом сообщает региональный оперштаб. Как объяснили медики, 30 августа число погибших от коронавируса жителей региона выросло. Жертвой опасной инфекции стала 65-летняя самарчанка. - Женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, - пояснили в оперштабе. Общее число погибших пациентов с коронавирусом в Самарской области на 30 августа 2020 года составило 126 человек. Большинство из них – люди старшего возраста с сопутствующими заболеваниями, однако среди жертв COVID-19 есть и молодые люди.