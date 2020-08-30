В Юнгородке в спорткомплексе загорелись раздевалки

Пожар тушила почти сотня человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в физкультурно-оздоровительном комплексе «Маяк» в Юнгородке произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области сигнал о задымлении поступил на пульт дежурного в 14.52. Вызову сразу был присвоен повышенный ранг - №2, на место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Когда пожарные прибыли на место, они выяснили, что огонь полыхает на первом этаже спортивного комплекса, - сообщили в ГУ МЧС. – На первом этаже в помещении раздевалки загорелись обшивка стен и потолка. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

«Маяк» тушили 94 пожарных и 27 единиц техники. Они быстро справились с огнем - в 15.12 возгорание ликвидировали, повышенному рангу вызова дали отбой.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировался 41 человек.