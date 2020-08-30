Около Фабрики-кухни в Самаре появится первый в России постиндустриальный парк

Работы по реконструкции Фабрики-кухни в самом разгаре. Фото: hinshtein.ru

Стало известно, как изменится территория около фабрики-кухни после того, как в самом здании разместится самарский филиал Третьяковской галереи. Заброшенный скверик напротив «Звезды» приведут в порядок, благоустроят и даже разобьют здесь первый в России постиндустриальный парк.

- Это будет ностальгическое общественное пространство, напоминающее об эпохе промышленного развития, частью которого является Фабрика-кухня, - написал у сея в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По предварительным данным на территорию этого постиндустриального арка могут поместить некоторые объекты с территории бывшего завода им.Масленникова. Кроме того, сквер сможет объединить два концептуальных пространства - Третьяковской Галереи с ее романтизмом в духе 30-х годов и расположенной неподалеку «Самары космической» (романтизм 60-х годов). Между ними может появиться единое благоустроенное арт-пространство с зоной для прогулок.