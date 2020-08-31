В Самару вернулась балерина, которая ранее "застряла" в Украине из-за коронавируса

Татьяна Топоркова - солистка балета в САТОБе. Фото: Самарский театр оперы и балета

В Самару с Украины вернулась балерина Татьяна Топоркова. В июне балерина уехала в отпуск к родственникам в Харьков и "застряла" там из-за коронавируса. За помощью девушка обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну:

- Более 5 лет я живу и работаю в России. 12 июня я приехала на родину в Харьков, теперь не могу выехать, так как из-за карантинных мер граница закрыта, въезд разрешен только с видом на жительство или к близким родственникам, - писала в своем письме солистка Самарского театра оперы и балета. - Мой отпуск закончился 23 июня, я очень хочу вернуться на работу, театр уже вовсю готовится к открытию сезона.

Депутат помог балерине, связался с МВД, ФСБ, правительством РФ, Роспотребнадзором, Росавиацией и таможней. В результате Татьяну Топоркову в Самару вернули, и девушка написала Хинштейну, что уже приступила к репетициям и приглашает его в театр.

Депутат обещал приехать на одно из представлений.