Леван Горозия, Карандаш, Сергей Мезенцев и Big Russian Boss примут участие в турнине Basket Sunday в Самаре

6 сентября в 10 утра на парковке ТРК "Космопорт" пройдет фестиваль-турнир Basket Sunday.

6 сентября в 10 утра на парковке ТРК «Космопорт» пройдет фестиваль-турнир Basket Sunday. На мероприятии гостей будет ждать турнир по стритболу в формате 3x3, а также концертное шоу при участии команды ALL STARS, в которую войдут Леван Горозия, Карандаш, Сергей Мезенцев и ведущий - Big Russian Boss!

Заявить свою баскетбольную команду на турнир и побороться за награды, а также за призовой фонд 100 тысяч рублей можно абсолютно бесплатно. Все матчи пройдут на стритбольных площадках 3×3 при соблюдении всех необходимых мер безопасности. В день события волонтеры раздадут маски участникам матчей, а также зрителям на трибуне. Проход будет осуществляться только через входные группы после замера температуры инфракрасными градусниками и обработки рук санитайзерами. Будет соблюдаться социальная дистанция. Проход болельщиков на трибуну будет осуществляться по квоте зрительских мест и при соблюдении социальной дистанции. Также зрители и участники турнира получат защитные маски от организаторов.

Оставить заявку можно на электронную почту: basketsunday@yandex.ru В заявке необходимо указать: название команды, количество и ФИО всех участников (не более четырех), номер телефона капитана или представителя команды.