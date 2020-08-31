Если купюра вызывает сомнение - лучше ее не брать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько фальшивых денег нашли в Самарской области во втором квартале 2020 года. Статистику опубликовал Центробанк. По данным ЦБ РФ, за апрель, май и июнь в банковской системе Самарской области было выявлено 88 российских денежных знаков с признаками подделки.

Чаще всего подделывали пятитысячные купюры – таких за три месяца обнаружили 58 штук. Также в регионе нашли две фальшивые купюры 2000 рублей, 25 поддельных 1000-рублевок, две 500-ки и даже один фальшивый полтинник. Кроме того, в Самарской области нашли поддельную валюту – семь банкнот по 100 долларов и еще шесть - номиналами в 50 и 100 евро.

- Необходимо знать защитные признаки российских банкнот и проверять не менее трех из них – на ощупь, на просвет или при наклоне банкноты, если купюра кажется вам подозрительной, – напомнила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова.

А вот пытаться расплатиться фальшивой купюрой эксперты не советуют – лучше сдать ее на экспертизу в любой банк или обратиться в правоохранительные органы.