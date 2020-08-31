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Время движения дачных маршрутов со 2 сентября сократится на два часа

Время движения меняется из-за сокращения светового дня
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Некоторым дачникам придется сократить время для "трудового подвига" на садовых участках

Некоторым дачникам придется сократить время для "трудового подвига" на садовых участках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городской департамент транспорта объявил о том, что расписание дачных маршрутов со 2 сентября изменится. Точнее, на два часа сократится время движения автобусов, которые возят самарцев за город на садовые участки. Изменения затронут все 29 маршрутов.

- Первые автобусы из города будут выезжать на час позже, а последние рейсы от дачных массивов будут выполнять на час раньше, - уточнили сотрудники департамента. - Связано это с уменьшением светового дня.

Власти предполагают, что и сами дачники стали меньше времени проводить на своих участках. Между тем, грядущая неделя обещает быть теплой, так что "обрадуются" ли самарцы таким новововведениям и выскажут ли благодарность чиновникам, остается только гадать.

Подробнее с обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте компании "Самара Авто Газ", которая обслуживает дачные маршруты.