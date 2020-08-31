Под Самарой пьяный водитель "Приоры" протаранил дорожное ограждение

Ночью "Лада Приора" влетела в дорожное ограждение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

30 августа примерно в половине первого ночи в Красноярском районе по вине пьяного водителя в больницу попал 44-летний мужчина.

- Автомобиль "Лада Приора" ехал со стороны села Белозерки в направлении трассы М-5 "Урал", водитель не выбрал безопасную скорость, в результате чего и допустил наезд на дорожное ограждение, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения.

Сам 34-летний виновник ДТП отделался легким испугом, а вот его пассажир попал в больницу, о его состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 7 ДТП, в которых погиб один человек и еще 11 - получили травмы различной степени тяжести. По факту каждого из происшествий в полиции проводят проверки.