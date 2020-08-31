Министр объяснил взрывной рост числа больных COVID в Самарской области

Губернатор поручил контролировать факторы риска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян объяснил, почему так быстро стали расти цифры в статистике о новых заболевших коронавирусом. Напомним, что уже неделю число новых заболевших оказывается не ниже 70 человек. И это почти в два раза больше, чем неделей ранее.

Армен Бенян объяснил, почему так происходит. По его словам, многие жители региона успели съездить в отпуска. И именно с миграцией горожан на черноморское побережье и в другие регионы и связаны новые случаи заболеваний. При этом не всегда страдают те, кто вернулся с отдыха, иногда они привозят инфекцию с собой.

Также среди факторов риска скученность людей в торговых центрах, нежелание носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Все это становится большой проблемой. Также министр здравоохранения посетовал, что. заболев ОРВИ, люди не идут в больницу, а лечатся дома. В результате они заражают окружающих, доводят дело до пневмонии, страдают от осложнений.

Губернатор поручил контролировать все эти вопросы, чтобы ни в коем случае не допустить осложнения ситуации на фоне осеннего сезона ОРВИ и гриппа.