В минобре рассказали, кто должен надеть маски и перчатки в школах в Самаре

В Самаре рассказали, кто должен быть в масках

Заместитель министра образования Самарской области Елена Пинская точно рассказала, кто в школах Самары должен надеть маски и перчатки. Хорошая новость: это не дети и даже не учителя.

- Было очень много споров и разговоров по этому поводу. Я хочу расставить все точки над и. В масках и перчатках в течение всего процесса работы должны быть сотрудники пищеблоков и обслуживающий персонал: уборщицы, вахтеры, охранники, гардеробщицы. Все остальные не обязаны носить маски, - уточнила Елена Пинская.

Таким образом, ни дети, ни учителя не обязаны во время учебного процесса быть в масках. Больных среди них быть не должно: при допуске в школу будут обязательно мерить температуру и отправлять домой всех, кто имеет признаки ОРВИ. Также в школах постоянно будут проводить уборку, а также по графику проводить обеззараживание помещений. Дети не должны перемешиваться между собой, для этого даже будет введен график посещения школы по времени, когда дети должны прибыть к первому занятию.