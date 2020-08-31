Стало известно, что за конструкции возводят на площади им. Куйбышева в Самаре

Музей будет работать с 3 сентября

«Дорога истории – наша Победа» - так называется интерактивный музей под открытым небом, что появится в Самаре на площади им. Куйбышева. Первые посетители заглянут в музей уже 3 сентября. Здесь наглядно расскажут историю Великой Отечественной войны. Гости смогут не только послушать, увидеть, но и потрогать руками предметы того страшного времени, почувствовать себя свидетелем исторических событий.

Уже сейчас на самой большой площади города видным тематические локации, интерактивные зоны и некоторые художественные элементы, посвящённые отдельным событиям войны. Площадь будет разделена на 5 тематических зон: «Завтра была война», «Вставай, страна огромная!», «Здесь тыл был фронтом!», «Нам дороги эти позабыть нельзя!», «Последний бой, он трудный самый». Здесь будут действовать 32 точки с экскурсоводами, которые расскажут о жизни в годы ВОВ.

Здесь же организуют выставку техники. Одной из ключевых композиций станет макет паровоза 1945 года - «Поезд Победы». Он выполненный в объемном варианте, с подсветкой фар и кабины, дымом из трубы, украшенный транспарантами.

Для самарцев и гостей города пройдутмастре-классы: «Полевая почта», «Синий платочек», «Огни Победы», «Шершавым языком плаката» и «Подарок на фронт».

Музей будет работать с 3 по 13 сентября ежедневно, в будни с 14.00 до 21.00, а в выходные дни с 10.00 до 21.00.