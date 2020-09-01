Названы самые опасные участки дорог в Самарской области

Где в регионе опасно для пешеходов

В Самарской области назвали 17 участков дорог, где наиболее высокая аварийность. В целом число ДТП в регионе уменьшилось почти на 9%. 192 человека в авариях погибли. При этом чаще всего аварии случаются из-за водителей-гонщиков. В министерстве транспорта рассказали, что наиболее опасные участки на дорогах «Обводная г. Самары», «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», «Самара – Бугуруслан», «Обход г. Самары», «Тольятти – Ягодное», «Самара – Бугуруслан – Петра Дубрава».

Теперь на этих участках организуют временные посты ГИБДД. Более того, на опасных участках поставят камеры видеофиксации.

- Нам нужно информировать людей, повышать бдительность водителей. Давайте установим щиты на этих участках дорог, разместим информацию в СМИ, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Также для безопасности дорожного движения в регионе отремонтируют 304 км. дорог. В ближайшее время на это будут получены 1,3 млрд рублей дополнительно из федерального бюджета В итоге в губернии планируют закончить все работы раньше, чем было задумано.