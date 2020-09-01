Один из микрорайонов Смышляевки может присоединиться к Самаре

Дмитрий Азаров отметил, что присоединение возможно Фото: принтскрин видео.

Один из микрорайонов поселка Смышляевка - по всей видимости, Кошелев-парк - может войти в границы Самары. Так хотят некоторые местные жители. С этой просьбой они на днях обратились к главе региона Дмитрию Азарову.

- Я объяснил, что такое возможно, но с согласия большинства жителей микрорайона. Чтобы узнать мнение людей, необходимо провести публичные слушания для оформления инициативы органов местного самоуправления, - заявил губернатор в своем Instagram.

Присоединение можно будет начать только после того, как будет услышано мнение большинства. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил главе Волжского района - а туда сейчас входит Смышляевка - встретиться с жителями и, если у них возникнет желание, договориться о слушаниях.

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