Снова скачок: в Самарской области коронавирусом заразился 81 человек и четверо умерли

Общее число зараженных в регионе составляет 8586 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области первый день осени отметился небольшим скачком заболеваемости коронавирусом. По данным на 1 сентября 2020 года в регионе выявили COVID-19 у 81 человека, до этого суточное число новых больных в среднем держалось в пределах 70-75 человек. Теперь общее число зараженных составляет 8586 человек.

За минувшие сутки в Самарской области закончили лечение 77 человек. Всего в губернии смог победить болезнь уже 6921 пациент. К сожалению, есть и плохие новости. За сутки в регионе скончались сразу четверо больных. Отметим, что за последние несколько дней это самое большое число умерших за сутки. Ранее в Самарской области либо вообще не фиксировали смерти, либо по одной в день. Каков возраст новых жертв COVID-19 и страдали ли они другими заболеваниями, станет известно позднее. Общее число смертей в Самарской области достигло 129 человек.

Что касается страны в целом, то за сутки заболели 4729 человек, выздоровели больше - 6318 пациентов. Скончались от коронавируса 123 человека.