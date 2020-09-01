В Самаре мужчина с пистолетом напал на сотрудников микрофинансовой организации

Всех, кого обидел этот человек, просят обращаться в полицию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержали подозреваемого в разбойном нападении на кредитную организацию. Преступление было совершено днем 20 августа на проспекте Кирова.

Как рассказала одна из потерпевших, сначала мужчина зашел в офис и, увидев там много клиентов, вышел. После того, как люди ушли, он вернулся, направился за стойку, достал пистолет и приказал всем сотрудникам лечь на пол. Затем он достал из кассы деньги и скрылся.

- Через 50 минут человека, схожего по приметам с разыскиваемым, сотрудники уголовного розыска задержали на проспекте Кирова. При нем обнаружили оружие, которым он, предположительно, угрожал при совершении преступления, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Задержанным оказался 61-летни мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Ранее он уже был судим за кражу, грабеж и разбой. На свободу вышел лишь в июне 2020 года.

Злоумышленник признался в содеянном и объяснил, что в касе находилось всего 700 рублей. Он их уже успел потратить.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Всех, кто пострадал от действий налетчика, просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону 020.