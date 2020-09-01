В Тольятти 85 первоклассникам вручили портфели с подарками ко Дню знаний

Первоклассникам подарили портфели с более чем 30 важными для школы предметами

В Тольятти 85 первоклассников получили подарки ко Дню знаний. Их вручила компания «Тольяттикаучук». Предприятие решило таким образом помочь своим сотрудникам собрать детей в школу.

- Традиция сбора первоклассников существует на предприятии уже не первый год. Мы поздравили ребят накануне Дня знаний и пожелали успехов в учебе. Подарком от нас стал ранец с полным набором школьных принадлежностей, - рассказала директор по управлению персоналом предприятия «Тольяттикаучук» Наталия Лазарева.

Так, в портфель первоклассникам положили мешок для обуви, тетради в линейку и в клетку, пенал с карандашами и ручками, два вида картона, а также наборы фломастеров и карандашей. Всего оказалось больше 30 предметов, которые обязательно понадобятся ребятам в учебе.