Внук Сергея Королева рассказал, какой подарок получил от Илона Маска

Илон Маск прислал внуку Королева памятную табличку

Внук легендарного ракетостроителя Сергея Королева в День знаний записал видеообращение к студентам Самарского университета, носящего имя его деда. Он пожелал ребятам успехов в учебе и рассказал, какой подарок буквально накануне получил от Илона Маска.

- Недавно с нашей семьей случилось интересное событие – мы пообщались с Илоном Маском. Он спросил: «Знаете ли вы, что главный зал корпорации SpaceX носит имя Сергея Павловича Королева?» Мы признались, что нет, - рассказал Андрей Королев. - Тогда он пообещал прислать в подарок табличку из этого зала. Буквально вчера нам ее доставили курьерской службой. На табличке – имя и фото дедушки и его краткая биография. И это все висит в главном зале корпорации SpaceX, где собираются все сотрудники корпорации для обсуждения многих вопросов! Конечно, нам очень приятно, что Илон Маск так высоко ценит заслуги дедушки. А еще - очень приятно, что в Самаре уже 50 лет производятся те самые ракеты, которые выводят на орбиту космонавтов и грузы для МКС.

Внук легендарного ракетостроителя выразил надежду, что сегодняшние студенты Самарского университета тоже будут открывать новые миры и развивать новые технологии.