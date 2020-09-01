В Самарской области школьник приехал к бабушке на каникулы и сексуально совращал других детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Тольятти. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении других детей.

- Мальчик приехал в село Кузькино к бабушке на каникулы. В период с 1 по 8 августа он домогался до 12-летнего пятиклассника и 6-летнего мальчика. Заставлял их совершать непотребства друг с другом возле жилого дома, - рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Младший из пострадавших рассказал о случившемся родителям. Они обратились в полицию. Сейчас разбирательства продолжаются.