На площади Куйбышева в Самаре можно будет стать "участником" Великой Отечественной войны

Организаторы ждут на проект гостей и жителей города

На площади Куйбышева в Самаре в эти дни появится уникальный музейный комплекс. Там, с 3 по 13 сентября, будет работать мультимедийный патриотический проект "Внутри истории".

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выставка посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей подготовлена культурная и интерактивная программа.

- Ключевое событие проекта - посещение зала виртуальной реальности с прохождением VR-квест-игры, которая позволит стать "участником" событий Великой Отечественной войны и узнать о подвиге пилота штурмовика Ил-2, - отмечают организаторы.

Также для посетителей будут работать тач-стол, интерактивные информационные баннеры, которые активируются с помощью мобильного приложения, кинозал и фотозона. Для обзора также будут представлены находки самарских активистов "Поискового движения России".

Торжественное открытие проекта - 4 сентября в 15:00. Самарцам передадут символическую капсулу, содержащую пожелания из всех муниципальных образований, где "Внутри истории" уже было.

В преддверии открытия, 3 сентября, состоится возложение цветов к барельефу Скорбящей матери на площади Славы, посвященное окончанию Второй мировой войны. В честь присвоения Самаре звания "Город трудовой доблести" организаторы проекта 5 и 6 сентября проведут квест-игру "Куйбышев #ВнутриИстории".

Добавим, что на площадках проекта будут соблюдаться меры профилактики. Посетителям выдадут маски и перчатки, для них установят диспенсеры с антисептиком.