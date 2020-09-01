Здание правительства Самарской области "покажет" Нюрнбергский процесс на площади Славы

Здание правительства региона выступит "экраном" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площади Славы в Самаре с 4 по 6 сентября можно будет наблюдать за самым настоящим мэппинг-шоу "Во имя справедливости!". Оно посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Экраном" станет здание правительства региона. С 20:30 до 21:30 каждые полчаса гости смогут наблюдать за видеопроекцией исторических событий. Довоенные годы, радость мирных дней, документальные свидетельства бесчеловечности войны, произведения поэтов и писателей военных лет будут чередоваться со сценами Нюрнбергского процесса, сообщают областные власти. Визуально все будет исполнено по самым современным технологиям. Основная тема шоу - справедливость. Ее заявят уже в начале словами диктора про то, как главным нацистским преступникам был вынесен обвинительный приговор. Нюрнбергский процесс был признал справедливым, а виновность подсудимых неоспоримой.