Девочек из "Крыльев Советов" вызвали в сборную России по футболу

Девушки из "КС" готовы показать свое мастерство Фото: соцсети

Сразу несколько девушек из женской команды самарских "Крыльев Советов" получили вызов в сборную Россию по футболу. Как отмечают в пресс-службе клуба, это "историческая веха и новый этап развития".

16-летние защитницы "КС" Полина Гефко и Мария Дурнова поедут в начале осени на сборы с командой U-16. С октября состав, куда они попали, перейдет в категорию на год старше и станет ближайшим резервом взрослой сборной. Сейчас Полина и Мария в Крымске, где будут тренироваться до 10 числа.

Юлия Рябова, Анна Иванова и Милена Чернышова поедут на просмотр в коллектив U15. Сборы продлятся со 2 по 8 сентября в Нижнем Новгороде. Как поделились в тренерском штабе женских "Крыльев", Ане всего 14, она самая молодая в этом списке. Для нее это первый просмотр в жизни. Играет Иванова на позиции левого атакующего полузащитника. Юле 15 лет - очень техничная и действовать может как в нападении, так и в центре поля. 15-летняя Милена тоже выступает на левой бровке, но может закрыть и опорную зону.