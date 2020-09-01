В Самаре инструктор по вождению попал под суд после попытки передать 180 тысяч рублей полиции

Дело передали в Промышленный районный суд Фото: Михаил ГОРЮНОВ

31 августа было утверждено обвинительное заключение в отношении самарского частного инструктора по вождению. Правоохранители считают, что он причастен к посредничеству во взяточничестве.

Как выяснили следователи, 18 июня мужчина получил от местного жителя 180 тысяч рублей. Он планировал их передать сотруднику РЭО ГИБДД. Какому именно - не установлено.

- Деньги предназначались за выдачу водительских прав без проведения экзамена и проверки правил дорожного движения, - рассказывают в прокуратуре Промышленного района.

В ближайшее время дело начнут рассматривать в суде.