Самарцы смогут узнать по телефону сроки завершения ремонта теплотрасс

В этом году в Самаре обновят 22 участка теплосетей / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается масштабная замена теплосетей. Из-за этого в городе то перекрывают дороги, то временно отключают горячую воду, и некоторые жители уже не чают дождаться окончания работ. Для того, чтобы горожане были в курсе, когда завершится ремонт в том или ином месте и будет проведено благоустройство, в Самаре запустили специальную горячую линию.

- Телефоны горячей линии: 332-18-08, 332-46-97. Режим работы: с 09:00 до 17:00. Обращения горожан специалисты будут принимать ежедневно по будням, за исключением перерыва на обед - с 12:00 до 12:48, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, что в этом году в областной столице обновят 22 участка теплотрасс, в том числе 7 дополнительных. Информацию о том, где и что осталось сделать, будут актуализировать ежедневно.