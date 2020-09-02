В Самаре автоледи 59 раз нарушила ПДД и едва не осталась без Toyota Land Cruiser

Женщина накопила долг по штрафам в 85 тысяч рублей / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре за долги арестовали дорогой внедорожник. Автомобиля Toyota Land Cruiser едва не лишилась местная жительница, которая не спешила платить долги по штрафам. Государству женщина задолжала 85 тысяч рублей.

- Автомобилистку остановили сотрудники ГИБДД на посту в поселке Мехзавод. Женщина нарушила ПДД 59 раз и не оплатила долг по штрафам почти в 26 тысяч рублей, а также 59 тысяч рублей исполнительского сбора, - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы составили акт описи и ареста внедорожника. Автоледи не пожелала расставаться со своей машиной и полностью оплатила долг.