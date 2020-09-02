В квартире в Самаре нашли трупы обезглавленной женщины и ее изрезанного мужа

Разбирательства по преступлению продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах страшного убийства. В квартире дома на улице Ново-Садовой зверски разделались с пожилой семейной парой. Тела погибших обнаружили днем 31 августа.

- Соседи сообщили в полицию, что из квартиры исходит трупный запах. При вскрытии там обнаружили трупы 85-летнего хозяина жилплощади с множественными ножевыми ранениями и его 72-летней супруги с порезами, а также ампутированной головой и левой рукой, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной версии экспертов, смерть наступила примерно за 4-5 дней до того, как пенсионеров нашли. Подозреваемый уже есть - 40-летний сын убитых. Как считают силовики, мужчина, неоднократно лечившийся в психиатрической больнице, имел плохие отношения с отцом и в ходе очередной ссоры совершил преступление.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас продолжается.