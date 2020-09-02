В Центре российской кинематографии «Художественный» Покажут фильм «Беслан. Память»

3 сентября в 12.30 в Центре российской кинематографии «Художественный» пройдет показ документального фильма из фонда Фестиваля «Кино – детям» режиссера Вадима Цаликова «Беслан. Память» из документальной тетралогии: «Граждане Беслана», «Отставной учитель», «Беслан. Надежда», «Беслан. Память». Он посвящен 10-летию террористического акта в Беслане в сентябре 2004 года, когда террористами была захвачена городская школа № 1. Герои фильма — бывшие заложники, их близкие и родственники, люди, которые прошли через эти испытания. Среди них: учитель истории Надежда Гуриева, ученица 11-го класса Виктория Каллагова, житель Беслана Валерий Муртазов, ученицы школы Виктория и Ольга Каллаговы и многие другие.

Режиссер фильма — известный российский документалист Вадим Цаликов - познакомился со своими героями еще на съемках своего первого фильма «Граждане Беслана» и встретился с ними вновь, спустя 10 лет. За это время жизнь героев фильма изменилась, многие из них стали студентами высших учебных заведений. Среди новых героев картины: Касполат Рамонов — смотритель кладбища «Город Ангелов», итальянский скульптор Рензо Венди, создавший в Сан-Марино памятник погибшим детям Беслана, журналист телеканала ARD Альбрехт Райнхардт, Алета Сабанова, преподаватель Дворца детского творчества в г. Беслане.

Картина «Беслан. Память» отмечена многочисленными призами и наградами российских кинофестивалей.

ГДЕ: ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105, тел. 331-23-82

.КОГДА: 3 сентября, 12.30.