Житель Отрадного познакомился с мужчиной и пырнул его ножом

Росгвардейцы нашли окровавленного мужчину на тротуаре / Фото: Управление Росгвардии по Самарской области

На днях в Отрадном на улице Первомайской на тротуаре нашли окровавленного мужчину. Обнаружили его сотрудники Росгвардии, которые патрулировали район. Она оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

- Пострадавший — 44-летний местный житель — рассказал, что за несколько часов до происшествия познакомился с мужчиной. Они начали вместе распивать алкоголь. В какой-то момент новый знакомый ударил его ножом и сбежал, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Долго искать преступника не пришлось. Росгвардейцы нашли его по следам крови, которые остались на тротуаре. Они вывели стражей порядка к ближайшему дому. На лестничной площадке сотрудники вневедомственной охраны увидели мужчину, у которого были в крови руки. Он попытался скрыться, но патрульные его задержали. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель. На него завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».