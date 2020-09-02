В Чапаевске пьяный водитель сбил ДПСника

В Самарской области под колесами машины пострадал сотрудник ДПС

29 августа в Чапаевске на ул.Калинина произошло ЧП: сотрудника ГИБДД, который был занят проверкой документов, сбила машина.

- Инспектор стоял на проезжей части, когда его сбила “Лада-Приора”, потом автомобиль вылетел с дороги и протаранил ограждение возле ларька, - рассказал корреспонденту “КП-Самара” собственный источник в правоохранительных органах. - Когда его вытащили из машины, от него так разило алкоголем, что было понятно: он определенно неадекватен.

Инспектор ДПС попал в больницу с травмами головы и позвоночника.

На водителя уже составили несколько административных протоколов, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Проверка проводится по факту ДТП, - рассказали корреспонденту “КП-Самара” в региональном Следственном комитете. - По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, наезд на сотрудника ДПС совершил по неосторожности.

Пострадавший в это время стоял на проезжей части и разговаривал с другим водителем. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.