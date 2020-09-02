Самарцам рассказали, сколько ждать окончания ремонта на ул.Победы

Ремонт улицы Победы в разгаре

Самарцам рассказали, сколько ждать окончания ремонта на улице Победы. Напомним, улицу приводят в порядок второй год подряд - общая протяженность участков ремонта в границах улиц Елизарова и Гагарина составляет 4,8 км. Как заявляет подрядчик работ, сейчас ремонт выполнен уже на 70%.

- Срок завершения контракта - до 31 октября 2020 года. Но мы опережаем график и планируем закончить ремонт раньше с учетом значимости этой магистрали, - пообещали представители подрядчика

Сейчас рабочие продолжают мостить тротуары, а также занимаются устройством «карманов» для удобства подъезда общественного транспорта к остановкам. На перекрестке с улицей Ново-Вокзальной укладывают плитку на пешеходной зоне. Как отметили в мэрии, плитка на ул.Победы появится на отдельных участках в социально значимых местах. Например, на перекрестке с ул.Ново-Вокзальной находится Детский епархиальный образовательный центр, между ул.Воронежской и Калинина – храм и сквер. Всего плитка появится на участках в 2000 кв. м. На остальных пешеходных зонах положат новый асфальтобетон.