В страшном ночном ДТП на М-5 под Самарой погибли четверо

Избежать жертв не удалось. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Страшное ДТП произошло ночью в Самарской области. Авария случилась 2 сентября за полчаса до полуночи на трассе М5 «Урал». Автомобиль «Шевроле» ехал со стороны Сызрани в направлении Тольятти. В районе 915-го километра случилось страшное. 31-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом «Даф» с полуприцепом. Удар был такой силы, что легковушка потеряла управление и на полном ходу врезалась в еще одну едущую по встречке машину – «Тойоту», которой управлял 41-летний мужчина.

К сожалению, избежать жертв не удалось

- В результате ДТП погибли оба водителя – «Шевроле» и «Тойоты», пассажир Шевроле и 37-летняя пассажирка «Тойоты», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Сейчас ведется работа по установлению личности пассажира автомобиля Шевроле и других обстоятельств произошедшего.

Редакция "КП-Самара" выражает соболезнования родным и близким погибших.