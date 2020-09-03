Жителей Тольятти удивили снежные сугробы третьего сентября

Тольятти в начале осени поиграли в снежки Фото: скриншот с видео

В третий день осени жители Тольятти нашли себе непривычное для этого времени года развлечение. Они играли в снежки.

Самые настоящие снежные сугробы местные жители обнаружили на улице Баныкина и сразу выложили видео с необычным явлением в социальных сетях.

- Мы сначала удивились. Откуда сугробы осенью, третьего сентября. Причем такие аккуратные, а вокруг зелень и земля, - поделились авторы видео.

Откуда взялись сугробы стало понятно без долгих размышлений. Они "выросли" около ледового стадиона "Кристалл". Очевидцы предположили, что скорее всего оставшийся снег и лед выбросили на улицу с катка.

- Это обычная практика. Мы вот зато смогли в снежки поиграть. Все кто хочет присоединиться, приезжайте к ледовому дворцу "Кристалл", - предложили тольяттинцы.

Слушайте также: