Директора самарского отделения НИИ радио подозревают в том, что он платил по 250 тысяч жене, которая не появлялась на работе

Общественники подсчитали, что за пять лет государство потеряло почти пять миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Активисты ОНФ просят проверить самарский филиал НИИ радио. С таким обращением общественники обратились к руководителю Федерального агентства связи Олегу Духовницкому. Поводом для тревоги послужила неоднозначная кадровая политики, которую, по мнению активистов, проводит руководство самарского отделения Российского научно–исследовательского института радио имени М.И. Кривошеева. Об этом сообщил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

- К нам обратились работники предприятия, - рассказал координатор Бюро расследований ОНФ в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин. Они сообщили о неоднозначной кадровой политике в филиале. Например, директор Дмитрий Лучин в 2015 году устроил на должность инженера организации свою супругу. В отдельные месяцы зарплата женщины доходила до 250 тысяч рублей, однако на рабочем месте ее никто не видел. Работники предприятия подсчитали, что за пять лет семья обогатилась за счет государствам на 5 миллионов рублей. И это не единичный случай кумовства в этой организации – похожим образом были трудоустроены жена директора одного из научных центров предприятия и брат начальника отдела кадров.

ОНФ обратилось в Федеральное агентство связи с просьбой разобраться в ситуации. Общественники будут держать ее на контроле.