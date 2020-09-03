В Самаре появится еще одна точка сбора вторсырья на благотворительность

Акции по сбору вторсырья на благотворительность проходят в Самаре каждый месяц Фото: Ольга НОВИКОВА

5 сентября в Самаре пройдет традиционная акция по сбору вторсырья на благотворительность. Самарцы смогут принести и сдать волонтерам различные виды пластика, стекло, металл и макулатуру. Также принимаются зубные щетки, батарейки, сломанная техника, пенопласт и многое другое. Все это волонтеры движения «Вторсырье на благотворительность» отправят на вторичную переработку, а вырученные от сдачи отходов деньги перечислят благотворительным организациям города. Кроме того, на акцию можно принести вещи для нуждающихся – их предадут по назначению.

За последний год география проекта «Вторсырье на благотворительность» расширилась. А в сентябре появится новая, уже восьмая по счету, точка раздельного сбора отходов. Она будет организована около ТЦ «МЕГА».

Напомним, также вторсырье можно будет сдать на улице Осипенко, около сквера Высоцкого, на улице Стара-Загора, 27б, около а/с «Аврора», на площади имени Кирова, на улице Димитрова/Московском шоссе и в стационарном пункте на улице XXII Партсъезда, 40а.

Акция будет проходить с 10.00 до 14.00.