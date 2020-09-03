Улицу Физкультурную в Самаре частично перекроют из-за ремонта теплотрассы

Горадминистрация советуют заранее обдумывать путь объезда Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре этой ночью организуют новые перекрытия дорог. На сей раз почти на две недели для движения транспорта закроют улицу Физкультурную на участке от улицы Юбилейной до улицы Металлистов.

Как сообщают в городской администрации, проехать на этом отрезке нельзя будет уже с полуночи 4 сентября, соответствующие дорожные знаки должны установить уже этим вечером. Ограничения будут действовать 11 дней, то до 7 часов утра 15 сентября.

Очередные неудобства жителям Самары придется терпеть из-за технического перевооружения теплотрассы, которая проходит на этом отрезке улицы.

- Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты и с пониманием относиться к проведению работ в ходе подготовки города к отопительному периоду 2020-2021 годов, - пишут чиновники в своем официальном обращении.