В СГЭУ обсудили актуальные проблемы строительной отрасли

фото: предоставлено СГЭУ

Подключение коммуникаций, экспертиза в строительстве, участие в тендерах, сотрудничество с банками, , получение разрешений на строительство – эти и другие вопросы строительной области обсудили на совещании 3 сентября представители министерства строительства, экономического развития и инвестиций, министерства ЖКХ, департамента градостроительства, ведущих строительных компаний и общественных организаций региона.

- Мероприятие очень важное, оно позволяет выстроить диалог между бизнесом, властью и другими заинтересованными сторонами, - отметил замминистра экономического развития и инвестиций Алексей Ильметов. – И не случайно это совещание, как и целый ряд других мероприятий, проходит на базе экономического университета: это позволяет студентам еще во время учебы приобщаться к экономическим процессам, протекающим в регионе. Будущим предпринимателям, экономистам, финансовым директорам это очень полезно.

Организатором совещания выступило региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Университет является ее стратегическим партнером.

- У нас более 1500 партнеров в регионе и за его пределами, - рассказала проректор по экономике и стратегическому развитию СГЭУ Ирина Шведова. – Это первое мероприятие в этом учебном году: оно позволяет участникам познакомиться друг с другом, задать вопросы представителям власти, узнать о программах дополнительного образования для бизнесменов, что сейчас очень востребовано.

Такие мероприятия в университете уже стали традицией.

- На базе СГЭУ в этом году мы планируем целую серию ежемесячных встреч – например, с представителями торговой отрасли, туристического бизнеса, и других, - рассказал председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Хилов.