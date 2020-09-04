В день матча «Крыльев» и «Нижнего Новгорода» усилят работу трамваев до «Самара Арены»

Игра пройдет в субботу, 5 сентября. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самаре в день матча 7 тура ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» усилят работу трамваев, которые ходят до стадиона «Самара Арена», - №№ 5, 11, 12 и 25. Интервалы между ними составят 15 минут, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для тех, кто собирается на игру на своей машине, откроют Южную парковку.

- С учетом ограничения движения по улице Арена 2018, заезд на улицу Дальнюю осуществляется с Московского шоссе. Оставить машину на Южной парковке стадиона «Самара Арена» до 16:00 смогут все болельщики, имеющие билеты на матч, а после указанного времени только те, кто имеет билет на данный матч и автопропуска на Южную парковку стадиона «Самара Арена», - говорится в сообщении.

Напомним, игра пройдет в субботу, 5 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по самарскому времени.