В Самаре «Приора» вылетела с дороги и пробила забор

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезное ДТП произошло в Самаре утром в четверг, 3 сентября. В районе 6:30 на улице Макаренко «Лада Приора» пробила забор. Пострадали два пассажира легковушки. Одного из них – 22-летнего парня – госпитализировали. Второй пострадавший - 35-летний мужчина - лечится дома, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- 26-летний водитель на «Ладе Приоре» двигался по улице Макаренко со стороны улицы Литвинова в направлении Камчатской. В пути он не справился с управлением. Автомобиль выехал на левую обочину, - уточнили в Главке.

После выезда на обочину машина опрокинулась и влетела в забор. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.