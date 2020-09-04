В Самарской области «девятка» залетела под УАЗик. Пострадали три человека

По данным полиции, в момент аварии виновник ДТП был трезв. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в районе села Колодинка днем в четверг, 3 сентября, произошло ДТП. Вазовская «девятка» столкнулась с УАЗом. Пострадали три человека – водитель и пассажир легковушки, а также водитель «буханки». Первый сейчас в больнице, двое других лечатся дома. Спровоцировал ДТП водитель «девятки».

- 26-летний молодой человек на ВАЗ 21093 двигался со стороны улицы Молодежной в направлении улицы Полевой. При повороте направо он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в момент аварии виновник ДТП был трезв. Сейчас правоохранители проводят проверку.