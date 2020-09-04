В Самаре эвакуаторщик уронил автомобиль на другие машины

В Самаре эвакуатор уронил авто

В Самаре неприятное ЧП случилось в центре города. На видео попал эпизод, когда эвакуаторщик уронил на другие машины припаркованный автомобиль, который он собирался забрать.Это случилось на улице Пионерской, в центре города.

Видео снял мужчина, который оставил свою машину. Он стал свидетелем не только эвакуации авто, но и неприятности, которая случилась с его машиной. Как только ее стали поднимать, водитель эвакуатора ошибся и слишком сильно нажал на рычаг. В любом случае, машина покачнулась ис разбегу ударила припаркованные рядом авто.

Конечно, у автора видеосъемки это вызвало настоящее бешенство. Он ругался и не понимал, что делать дальше. Как объяснили юристы, в таком случае владелец авто может рассчитывать на выплату страховки, хотя - в любом случае - это будет сопряжено с неприятными расходами.