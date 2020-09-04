В Самаре полицейского подозревают во взятке

Полицейского подозревают во взятке Фото: другой источник.

В Самаре полицейского подозревают в преступлении. Следователи уверены, что он потребовал у одного из жителей Самары деньги за то, чтобы закрыть глаза на нарушение закона по продаже алкоголя.

Следствие считает, что взятку он получил на пересечении улиц Дальней и Московского шоссе, в автомобиле. Сейчас уголовное дело продолжают расследовать, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ Самарской области.

Сейчас в МВД начали служебную проверку по этому факту, если вину сотрудника докажут, то его уволят из органов внутренних дел и он будет нести ответственность по действующему законодательству. Руководителей заподозренного во взятке начальника отдела также накажут.